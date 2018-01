“Siamo venuti a conoscenza che i vertici dell’Asp di Agrigento hanno disposto, con una nota, la riapertura del reparto di chirurgia presso il presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì”.

Lo comunica Salvatore Terrana, segretario territoriale del Nursind di Agrigento, che aveva espresso disappunto per lo stop agli interventi e aveva sollecitato il management a risolvere subito il problema per evitare disagi. Il reparto aveva chiuso perché il medico che operava è andato in malattia.

Sulla vicenda era intervenuto anche l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza che con una lettera aveva invitato l’Asp a provvedere subito alla riattivazione del reparto.

“Ringraziamo la Direzione generale nella persona del commissario straordinario Venuti – dice Terrana – il direttore medico del Barone Lombardo, Giuseppe Augello e tutte le forze politiche che si sono attivate, evitando di fatto una mancata assistenza chirurgica a un bacino di utenza come quello dell’ospedale di Canicattì”.