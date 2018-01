Il loro figlio alla fine del percorso di studio e dopo gli esami di scuola media ha ottenuto dalla commissione un ottimo: nove su dieci.

Non abbastanza per i genitori di Canicattì, nell’agrigentino che hanno presentato un ricorso al Tar di Palermo. Hanno chiesto ai giudici di annullare il verbale dei giudizi sulle prove di esame della scuola Giovanni Verga e consentire al proprio figlio, a loro dire, un più meritato eccellente: dieci su dieci.

I giudici della prima sezione del Tar presieduta da Calogero Ferlisi (Aurora Lento, Consigliere, Estensore Roberto Valenti, Consigliere) hanno respinto le richieste dei genitori.

“Come noto, la scuola, nel valutare la preparazione degli alunni, non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, come si verifica ad esempio nei casi di accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza, – scrivono i giudici nella sentenza – ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità”. E i giudici riportano tutti i voti conseguiti dall’alunno.

“Lo studente era stato ammesso con il voto di 9/10 e aveva conseguito i seguenti punteggi: 10/10 nella prova d’italiano; 10/10 nella prova di matematica; 8/10 nella prova di francese; 8/10 nella prova d’inglese; 9/10 nel colloquio pluridisciplinare.

Il voto finale di 9/10 si presenta, pertanto, coerente con quelli di ammissione e con quelli conseguiti nelle prove d’esame, tanto più che il voto di 10/10 presuppone il raggiungimento dell’eccellenza in tutte le prove – proseguono i giudici nella sentenza – Sotto questo profilo, valga, in particolare, il riferimento fatto nei giudizi sulle lingue straniere (inglese e francese) alla circostanza che l’elaborato era “per lo più” e non “totalmente” corretto”.

I genitori sono stati condannati a pagare le spese legali quantificate in mille euro.