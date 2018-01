Gli 11 operai della Calcestruzzi Belice di Montevago (Ag) vogliono gestire in proprio l’impresa confiscata ai mafiosi riunendosi in cooperativa.

La proposta è già al vaglio del ministero dell’Interno, scrive il Giornale di Sicilia. L’azienda, che ha come oggetto la produzione di calcestruzzo preconfezionato, è sotto la competenza dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati che potrebbe cederla ai dipendenti così come è stato fatto alcuni anni fa per la Calcestruzzi Ericina di Trapani.

Da luglio a dicembre 2017, la Calcestruzzi Belice ha ripreso l’attività a pieno ritmo dopo la sospensione forzata per una sentenza di fallimento che era stata decisa in gennaio dal Tribunale di Sciacca, poi ribaltata in appello.