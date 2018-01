Spezia - Palermo finisce 0 a 0, ripartenza al rallentatore per i rosa

L’assessore Ippolito al ministro Poletti: "Comuni in difficoltà, più risorse al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali"

18:30

Archiviate le accuse di truffa e appropriazione indebita per vescovo Mazara: "Sopportato tutto in silenzio per due anni certo che verità sarebbe emersa"