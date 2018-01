Domenica 28 gennaio alle 17.00 presso Atmosphera Restaurant Lounge a Palermo (via Rosolino Pilo, 27/31) “Insane Eleven” presenta la prima collezione moda donna A-I di Ilaria Livreri. Un’occasione per toccare con mano le creazioni della giovane stilista agrigentina, che dopo svariate esperienze di grande levatura in Italia e all’estero ha deciso di tornare nella sua Sicilia, portando avanti la tradizione di famiglia ma rinnovandola con grande personalità.

“Con Insane Eleven sono libera di proporre capi che riflettono esattamente il mio modo di essere. È la prima volta che mi cimento in un’impresa di questo genere. Sono molto fiduciosa. Palermo è una città d’arte, ecco perché ho scelto di realizzare il primo evento in questa città. La città è glam, anche la gente lo è. Per me fare impresa in Sicilia vuol dire cercare di creare un business nel luogo in cui siamo nati, dimostrando prima a sé stessi, e poi agli altri, che con la voglia, la forza e la determinazione si può riuscire ad ottenere grandi risultati”, dichiara la giovane stilista Ilaria Livreri.

Il marchio “Insane Eleven” nasce nel luglio del 2017. È un brand anticonformista e rivoluzionario che veste una donna audace e sicura di sé, con linee originali, tessuti avvolgenti e un comfort assolutamente piacevole da indossare. Capi perfetti di giorno e di sera, collezioni Easy to Wear tutte da vivere. I capi che saranno presentati nell’evento di domenica 28 gennaio fanno parte del campionario (taglia 42) della prima Collezione Autunno – Inverno 2017/2018. Gli articoli sono contraddistinti da nomi femminili, e ognuno di loro è una sintesi di bellezza, creatività e qualità assoluta. Protagoniste linee audaci, tessuti avvolgenti, pizzi eleganti e l’essenza femminile celebrata in più sfaccettature. Quella sporty chic, quella che inneggia agli anni ‘70, quella più seducente e sensuale. I materiali sono completamente e rigorosamente Made in Italy: dalla cerniera al tessuto, dal bottone al filo utilizzato. I presenti potranno ordinare in loco i capi che più piacciono, e ricevere uno sconto pari al 20%. Inoltre, la spedizione dei loro ordini sarà completamente gratuita. La presenza in loco della stilista Ilaria Livreri sarà un valore aggiunto, che permetterà alle persone di capire meglio lo stile e la filosofia dei suoi capi. Anche la scelta del luogo non è affatto a caso, Atmosfera Rest & Lounge è un luogo dal tono “glam”, fresco e giovanile, perfetto per accogliere le creazioni Insane Eleven.