Quattromila cassette di pesce sono rimaste sulla banchina di Lampedusa (AG). Avrebbero dovuto essere caricare sul traghetto di linea “Sansovino”, che ha avuto un’avaria al motore, e trasferite a Porto Empedocle.

“Ai disagi dei passeggeri a bordo della nave – ha spiegato il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, – si aggiunge anche il problema del trasferimento del prodotto ittico. La nostra amministrazione comunale si è attivata immediatamente con l’assessorato regionale ai Trasporti e con l’armatore per trovare una soluzione: la nave Pietro Novelli, che stazionava al porto di Trapani, questa sera sarà a Porto Empedocle da dove, alle 23, partirà per Lampedusa imbarcando i passeggeri e le merci che erano sulla Sansovino”.

“Arriverà – spiega Martello – domattina a Lampedusa, da dove ripartirà con il carico di pescato, evitando così un grave danno all’economia locale. Purtroppo quello dei collegamenti resta un handicap per la nostra isola, specie nella stagione invernale”.

Martello annuncia anche la richiesta di un incontro con l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, “per potenziare il servizio e garantire la mobilità dei cittadini ed un regolare trasporto delle merci e per assicurare, in vista della stagione estiva, adeguati collegamenti in aliscafo fra Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle”.